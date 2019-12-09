Россия на ЧМ-2022 по футболу: стало известно условие для команды РФ

Сборная России в случае попадания в финальную часть чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре выступит в нейтральном статусе.

РИА Новости

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор.

"Я не знаю, пройдут ли они на этот чемпионат. Если они пройдут отборочный этап, команда, представляющая Россию, не может участвовать, но они могут подать заявку на нейтральной основе, а не как представители России, и тогда уже будет выработано решение, как они смогут участвовать. Но условие – без российского флага, без представителей России", – сказал Тейлор, которого цитирует RT.

Ранее WADA приняло решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилась реакция ФИФА на громкое решение WADA в отношении России.

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