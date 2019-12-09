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9 декабря • обновлено в 16:20
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Россия на ЧМ-2022 по футболу: стало известно условие для команды РФ

1.8т
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Сборная России в случае попадания в финальную часть чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре выступит в нейтральном статусе.

Россия на ЧМ-2022 по футболу: стало известно условие для команды РФ

РИА Новости

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор.

"Я не знаю, пройдут ли они на этот чемпионат. Если они пройдут отборочный этап, команда, представляющая Россию, не может участвовать, но они могут подать заявку на нейтральной основе, а не как представители России, и тогда уже будет выработано решение, как они смогут участвовать. Но условие – без российского флага, без представителей России", – сказал Тейлор, которого цитирует RT.

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Автор
Денис Карпов
Темы
допинговый скандал ЧМ-2022
Тег
сборная России по футболу
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
расие выдадут коричневую форму цвета г.вна и с таким же запахом.и с надписью на спине и груди "лепрозорий".
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Борисс Робот
Борисс Робот
Sirko Bogdan, и тарелку с дырочкой в центре..
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