Россия - Испания: видео голов матча 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная России по пенальти обыграла Испанию на чемпионате мира по футболу-2018. Основное время 1/8 финала завершилась со счетом 1:1, а в серии одиннадцатиметровых ударов путевку в четвертьфинал принес Игорь Акинфеев, дважды отбив удар с точки.

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Новости Сборную России не пустили на тренировку перед игрой с Испанией

Испания – Россия 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:4 Испания – Де Хеа, Пике, Альба, Начо (Карвахаль, 70), Рамос, Коке, Бускетс, Иско, Сильва (Иньеста, 67), Асенсио (Родриго, 104), Диего Коста (Аспас, 80).

Россия – Акинфеев, Игнашевич, Кудряшов, Фернандес, Кутепов, Зобнин, Жирков (Гранат, 46), Самедов (Черышев, 61), Кузяев (Ерохин, 97), Головин, Дзюба (Смолов, 65).



Предупреждения: Пике (40), Кутепов (54), Зобнин (71).

1:0 – 12, автогол Игнашевич

1:1 – 41, пенальти Дзюба.

Серия пенальти

1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4.

В четвертьфинале россияне сразятся с победителем пары Хорватия - Дания. Встреча пройдет 1 июля в 21:00.