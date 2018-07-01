Россия – Испания: онлайн-трансляция матча плей-офф ЧМ-2018

Сборные Испании и России поспорят за путевку в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2018 года. Встреча 1/8 финала пройдет на стадионе "Лужники" в Москве в воскресенье, 1 июля. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Испания. Начало игры – в 17:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ РОССИЯ – ИСПАНИЯ

ЧМ-2018. 1/8 финала

Москва, стадион "Лужники"

Главный арбитр: Бьорн Куйперс (Нидерланды)

Россия – Испания – 0:0

Россия (ориентировочный состав): Игорь Акинфеев – Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков – Роман Зобнин, Далер Кузяев – Александр Самедов, Александр Головин, Денис Черышев – Артем Дзюба

Испания (ориентировочный состав): Давид Де Хеа – Дани Карвахаль, Жерар Пике, Серхио Рамос, Жорди Альба – Серхио Бускетс, Коке, Андрес Иньеста, Иско – Диего Коста, Яго Аспас

_______________________________

0. МАТЧ НЕ НАЧАЛСЯ.

ГДЕ СМОТРЕТЬ РОССИЯ – ИСПАНИЯ

Прямую трансляцию из Москвы проведет телеканал "Интер", где показ встречи будет сопровождать традиционная во время турнира аналитическая студия.

Кроме того, игру можно будет увидеть в эфире российского канала "Россия 1", а также белорусский "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РОССИЯ – ИСПАНИЯ

Явным фаворитом игры считаются чемпионы мира 2010 года. Ставки на победу сборной Испании принимаются с коэффициентом 1,57. Ничья в основное время оценивается котировкой 3,80. А показатели на успех россиян достигают уровня 6,00.

При этом поставить на выход пиренейцев в следующий раунд можно с коэффициентом 1,28. Аналогичный показатель на хозяев мундиаля равен 3,50.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Судить поединок в "Лужниках" будет нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом. Ему будут помогать соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Роль четвертого рефери досталась французу Клеману Тюрпену.

Для Куйперса игра в Москве станет уже третьей на турнире. Ранее он обслуживал встречи Египет – Уругвай (0:1) и Бразилия – Коста-Рика (2:0). В матче пентакампеонов голландец назначил, а после просмотра видеоповтора отменил пенальти на Неймаре.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:

– Мы потеряли из-за травм трех претендентов для стартового состава – пришлось корректировать работу. В то же время с этими изменениями мы играем уже какое-то время и добились промежуточного результата. Что касается Испании, то знаем о ситуации в ее тренерском штабе, но не о причинах таких перестановок. Журналисты много об этом пишут, хотя сложно сказать, где правда, а где нет. Видим, что соперник также поменял и свою игру.

Фернандо Йерро, главный тренер сборной Испании:

– Мы знаем качества России и будем отталкиваться от этого. Любой из наших игроков может развернуть игру в любом направлении. Мы проанализировали россиян и верим в нашу команду. На этой неделе мы очень много тренировались – больше обычного. Подготовились и физически, и психологически. Надо преодолеть негативные моменты, и не стоит бояться неизвестного. Надо владеть мячом и понимать, как выигрывать. Конечно, есть разные факторы, но наша философия дает возможность достигать победы.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Россия: Игорь Акинфеев – Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков – Роман Зобнин, Далер Кузяев – Александр Самедов, Александр Головин, Денис Черышев – Артем Дзюба

Испания: Давид Де Хеа – Дани Карвахаль, Жерар Пике, Серхио Рамос, Жорди Альба – Серхио Бускетс, Коке, Андрес Иньеста, Иско – Диего Коста, Яго Аспас

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Команды не пересекались на чемпионата мира, но трижды играли на европейских первенствах. В 2004 году на групповом этапе Испания минимально обыграла Россию – 1:0.

Через четыре года соперники встретились сначала в группе, а затем в полуфинале. Оба раза испанцы разгромили оппонентов – 4:1 и 3:0.

Отметим, что накануне ЧМ-2018 Испания и Россия провели товарищеский матч в Санкт-Петербурге, который завершился зрелищной ничьей – 3:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянам рассказали, что будет происходить в стране после чемпионата мира по футболу 2018 года в России.