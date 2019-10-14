Россия и Польша сыграют в финале: результаты отбора Евро-2020 13 октября

В воскресенье, 13 октября, прошли матчи 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Состоялись 9 поединков в группах C, E, G и I.

По их итогам определились еще два участника финальной части Евро-2020. Сборная России разгромила на выезде киприотов - 5:0 - и квалифицировалась на турнир из группы I. Сборная Польши, в свою очередь, добыла домашнюю победу над Северной Македонией - 2:0 - и также завоевала путевку на континентальный форум.

Уэльс - Хорватия - 1:1

В центральном матче игрового дня сборная Уэльса принимала команду Хорватии. На быстрый гол "Клетчатых" на старте поединка Уэльс ответил забитым мячом Гарета Бэйла.

В турнирной таблице группы E сборная Хорватии занимает 1-е место с 14 очками после 7 матчей. Команда Уэльса занимает предпоследнее, 4-е место. В 6 матчах валлийцы набрали 8 очков.

Все результаты 13 октября

Группа С

Беларусь - Нидерланды — 1:2

Эстония - Германия — 0:3

Группа E

Венгрия - Азербайджан - 1:0

Уэльс - Хорватия — 1:1

Группа G

Словения - Австрия - 0:1

Польша - Северная Македония — 2:0

Группа I

Шотландия - Сан-Марино — 6:0

Кипр - Россия - 0:5

Казахстан - Бельгия — 0:2

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября в Киеве сборная Украины проведет матч квалификации Евро-2020 против сборной Португалии. Ничья гарантирует подопечным Андрея Шевченко досрочное завоевание путевки на Евро-2020.

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