Россия и Польша сыграют в финале: результаты отбора Евро-2020 13 октября

В воскресенье, 13 октября, прошли матчи 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Состоялись 9 поединков в группах C, E, G и I.
По их итогам определились еще два участника финальной части Евро-2020. Сборная России разгромила на выезде киприотов - 5:0 - и квалифицировалась на турнир из группы I. Сборная Польши, в свою очередь, добыла домашнюю победу над Северной Македонией - 2:0 - и также завоевала путевку на континентальный форум.
Уэльс - Хорватия - 1:1
В центральном матче игрового дня сборная Уэльса принимала команду Хорватии. На быстрый гол "Клетчатых" на старте поединка Уэльс ответил забитым мячом Гарета Бэйла.
В турнирной таблице группы E сборная Хорватии занимает 1-е место с 14 очками после 7 матчей. Команда Уэльса занимает предпоследнее, 4-е место. В 6 матчах валлийцы набрали 8 очков.
Все результаты 13 октября
Группа С
Беларусь - Нидерланды — 1:2
Эстония - Германия — 0:3
Группа E
Венгрия - Азербайджан - 1:0
Уэльс - Хорватия — 1:1
Группа G
Словения - Австрия - 0:1
Польша - Северная Македония — 2:0
Группа I
Шотландия - Сан-Марино — 6:0
Кипр - Россия - 0:5
Казахстан - Бельгия — 0:2
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября в Киеве сборная Украины проведет матч квалификации Евро-2020 против сборной Португалии. Ничья гарантирует подопечным Андрея Шевченко досрочное завоевание путевки на Евро-2020.
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