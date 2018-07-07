Россия – Хорватия: видео серии пенальти на ЧМ-2018

Национальная сборная Хорватии стала последним полуфиналистом чемпионата мира по футболу 2018 года в России. В матче 1/4 финала подопечные Златко Далича в серии пенальти выбили из турнира хозяев мундиаля.

Команды выдали невероятные 120 минут игрового времени. Россияне повели в счете благодаря голу Черышева, но их соперникам не только удалось сравнять счет, но и выйти вперед в дополнительное время. Однако команда Станислава Черчесова сумела отыграться после гола Марио Фернандеса, а затем хорваты все же вырвали путевку в полуфинал в серии 11-метровых.

Вашему вниманию видео послематчевых пенальти в матче ЧМ-2018 Россия – Хорватия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети пошутили на тему того, что Украина помогла Хорватии выбить Россию с ЧМ-2018.