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Чемпионат мира 2018
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Россия – Хорватия: видео серии пенальти на ЧМ-2018

2.2тЧитать новость на украинском

Национальная сборная Хорватии стала последним полуфиналистом чемпионата мира по футболу 2018 года в России. В матче 1/4 финала подопечные Златко Далича в серии пенальти выбили из турнира хозяев мундиаля.

Команды выдали невероятные 120 минут игрового времени. Россияне повели в счете благодаря голу Черышева, но их соперникам не только удалось сравнять счет, но и выйти вперед в дополнительное время. Однако команда Станислава Черчесова сумела отыграться после гола Марио Фернандеса, а затем хорваты все же вырвали путевку в полуфинал в серии 11-метровых.

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Вашему вниманию видео послематчевых пенальти в матче ЧМ-2018 Россия – Хорватия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети пошутили на тему того, что Украина помогла Хорватии выбить Россию с ЧМ-2018.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияСочи
Объекты
сборная России по футболусборная Хорватии по футболу
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Derbal Petro
Derbal Petro
Мокші пролетіли !!! Ла-ла , ла-ла , ла-ла , ла-ла ... ))) І це на сьгодні сама радісна новина ... )))
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