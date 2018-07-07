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Чемпионат мира 2018
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Россия - Хорватия: онлайн видео голов 1/4 финала ЧМ-2018

10.2тЧитать новость на украинском

Сборная России играет в четвертьфинале чемпионата мира по футболу-2018 против команды Хорватии. Встреча проходит на олимпийском стадионе "Фишт" в Сочи.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию встречи Россия - Хорватия и предлагает своим читателям онлайн видео голов.

Россия – Хорватия - 1:1

Россия – Акинфеев, Кутепов, Кудряшов, Фернандес, Игнашевич, Кузяев, Зобнин, Головин, Самедов, Черышев, Дзюба.
Хорватия – Субашич, Ловрен, Стринич, Врсалько, Вида, Перишич, Ракитич, Модрич, Ребич, Крамарич, Манджукич.

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Гол Черышев

Гол Крамарич

Гол Вида

В полуфинале победитель встретится с командой Англии, которая ранее уверенно обыграла Швецию.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияСочи
Объекты
сборная России по футболусборная Хорватии по футболу
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