Россия - Хорватия: онлайн видео голов 1/4 финала ЧМ-2018

Сборная России играет в четвертьфинале чемпионата мира по футболу-2018 против команды Хорватии. Встреча проходит на олимпийском стадионе "Фишт" в Сочи.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию встречи Россия - Хорватия и предлагает своим читателям онлайн видео голов.

Россия – Хорватия - 1:1 Россия – Акинфеев, Кутепов, Кудряшов, Фернандес, Игнашевич, Кузяев, Зобнин, Головин, Самедов, Черышев, Дзюба.

Хорватия – Субашич, Ловрен, Стринич, Врсалько, Вида, Перишич, Ракитич, Модрич, Ребич, Крамарич, Манджукич.

Гол Черышев

Гол Крамарич

Гол Вида

В полуфинале победитель встретится с командой Англии, которая ранее уверенно обыграла Швецию.