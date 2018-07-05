Россия – Хорватия: прогноз на четвертьфинал ЧМ-2018

Сборная Хорватии считается фаворитом четвертьфинального поединка чемпионата мира по футболу 2018 года против России. Хозяева мундиаля сразятся с "клетчатыми" за путевку в следующий этап плей-офф в субботу, 7 июля, на стадионе "Фишт" в Сочи. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Хорватия. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

Ставки на победу хорватской сборной принимаются с коэффициентом 2,20. Ничья по итогам 90 минут основного времени оценивается котировкой 2,90. А показатели на успех подопечных Станислава Черчесова достигают уровня 3,80. При этом поставить на выход хорватов в полуфинал ЧМ-2018 можно с коэффициентом 1,53. Аналогичная позиция на россиян оценивается котировкой 2,37.

Кроме того, аналитики практически не сомневаются в том, что в матче будет забито не более двух мячей. На это событие можно поставить с показателем 1,44.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация футбола наказала игрока сборной России Илью Котепова перед четвертьфиналом с Хорватией.