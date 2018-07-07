Россия – Хорватия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2018

Сборная России сыграет с командой Хорватии в битве за полуфинал чемпионата мира по футболу 2018 года. Хозяева мундиаля сразятся с "клетчатыми" в 1/4 финала турнира в субботу, 7 июля, на стадионе "Фишт" в Сочи. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Хорватия. Начало поединка – в 21:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ РОССИЯ – ХОРВАТИЯ

Поединок можно будет увидеть в прямой трансляции на телеканале "Интер", который также предложит своим зрителям традиционную аналитическую студию.

Кроме того, эфир из Сочи проведут российский вещатель Первый канал, а также белорусский "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РОССИЯ – ХОРВАТИЯ

Фаворитом поединка на стадионе "Фишт" считаются хорваты. Ставки на победу команды Златко Далича принимаются с коэффициентом 2,20.

Ничья по итогам 90 минут основного времени оценивается котировкой 2,90. А показатели на успех россиян достигают уровня 3,80.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Поединок в Сочи доверили обслуживать бразильской бригаде арбитров во главе с Сандро Риччи. Помогать ему будут соотечественники Эмерсон де Карвалью и Марсело ван Гассе. Роль четвертого рефери досталась представителю Замбии Джанни Сиказу.

Отметим, что для Риччи и его бригады игры России и Хорватии является третьей на турнире. Ранее бразильцы работали на матчах Хорватия – Нигерия (2:0) и Франция – Дания (0:0).

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:

– Хорваты – совершенно другая команда по сравнению с Испанией, хотя класс тот же. Играют они иначе, будет теория, обговорим еще какие-то вещи, чтобы к матчу быть во всеоружии. Стараюсь не заглядывать ни в газеты, ни в телевизор. Футболисты, надеюсь, поступают так же. Игра с Испанией – приятная история, но надо смотреть дальше. Нам в эйфорию попадать не надо, у нас турнир продолжается. Мы настраиваемся на следующую игру. Идет игра на выбывание, права на ошибку нет.

Златко Далич, главный тренер сборной Хорватии:

– Мы не можем выбирать соперников – страна-хозяйка или кто-то еще. Перед нами матч огромной важности. Громогласная поддержка болельщиков будет присутствовать, но каждую неделю наши игроки выходят на переполненные стадионы. Нам не нужно искать никаких отговорок, мы должны играть в свой футбол. Я не могу сказать ничего о плане и тактике россиян. Знаю наш план и нашу тактику. Мы будем стараться играть организованно, плотно обороняться, действовать единым фронтом, пытаться найти наши сильные стороны. Соперник будет играть так, как мы им позволим.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Россия: Игорь Акинфеев – Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов – Роман Зобнин, Далер Кузяев – Александр Самедов, Александр Головин, Денис Черышев – Артем Дзюба

Хорватия: Даниэль Субашич – Шиме Врсалько, Деян Ловрен, Домагой Вида, Иван Стринич – Иван Ракитич, Марсело Брозович, Анте Ребич, Лука Модрич, Иван Перишич – Марио Манджукич

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Команды лтрижды встречались друг с другом. В квалификации к Евро-2008 обе игры завершились нулевыми ничьими, а товарищеский матч в 2015 году принес волевую победу хорватам – 3:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2018 года Россия – Хорватия оказался под угрозой срыва.