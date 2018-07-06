Россия – Хорватия: онлайн-трансляция четвертьфинала ЧМ-2018

Сборные России и Хорватии встретятся в заключительном матче четвертьфинальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года. Битва за путевку в следующий раунд турнира между двумя представителями Европы пройдет в субботу, 7 июля, на стадионе "Фишт" в Сочи. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Хорватия. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

Хозяева мундиаля сенсационно пробились в 1/4 финала, выбив по пенальти грозных испанцев. Команда Станислава Черчесова совершила настоящий подвиг, сумев отыграться по ходу матча, а затем и вырвать победу в серии 11-метровых. Аналогичным образом в соперники россиянам угодили хорваты. Они лишь благодаря суперигре вратаря Даниэля Субашича оставили за бортом турнира датчан.

Отметим, что команды лишь трижды встречались друг с другом. В квалификации к Евро-2008 обе игры завершились нулевыми ничьими, а товарищеский матч в 2015 году принес волевую победу хорватам – 3:1.

ЧМ-2018. 1/4 финала

Сочи, стадион "Фишт"

Главный арбитр: Сандро Риччи (Бразилия)

Россия – Хорватия – 0:0

Россия (ориентировочный состав): Игорь Акинфеев – Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов – Роман Зобнин, Далер Кузяев – Александр Самедов, Александр Головин, Денис Черышев – Артем Дзюба

Хорватия (ориентировочный состав): Даниэль Субашич – Шиме Врсалько, Деян Ловрен, Домагой Вида, Иван Стринич – Иван Ракитич, Марсело Брозович, Анте Ребич, Лука Модрич, Иван Перишич – Марио Манджукич

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0. МАТЧ НЕ НАЧАЛСЯ.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне четвертьфинала чемпионата мира 2018 года Международная федерация футбола наказала одного из игроков сборной России.