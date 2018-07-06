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Россия – Хорватия: онлайн-трансляция четвертьфинала ЧМ-2018

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Сборные России и Хорватии встретятся в заключительном матче четвертьфинальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года. Битва за путевку в следующий раунд турнира между двумя представителями Европы пройдет в субботу, 7 июля, на стадионе "Фишт" в Сочи. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Хорватия. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

Хозяева мундиаля сенсационно пробились в 1/4 финала, выбив по пенальти грозных испанцев. Команда Станислава Черчесова совершила настоящий подвиг, сумев отыграться по ходу матча, а затем и вырвать победу в серии 11-метровых. Аналогичным образом в соперники россиянам угодили хорваты. Они лишь благодаря суперигре вратаря Даниэля Субашича оставили за бортом турнира датчан.

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Отметим, что команды лишь трижды встречались друг с другом. В квалификации к Евро-2008 обе игры завершились нулевыми ничьими, а товарищеский матч в 2015 году принес волевую победу хорватам – 3:1.

ЧМ-2018. 1/4 финала

Сочи, стадион "Фишт"

Главный арбитр: Сандро Риччи (Бразилия)

Россия – Хорватия – 0:0

Россия (ориентировочный состав): Игорь Акинфеев – Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов – Роман Зобнин, Далер Кузяев – Александр Самедов, Александр Головин, Денис Черышев – Артем Дзюба

Хорватия (ориентировочный состав): Даниэль Субашич – Шиме Врсалько, Деян Ловрен, Домагой Вида, Иван Стринич – Иван Ракитич, Марсело Брозович, Анте Ребич, Лука Модрич, Иван Перишич – Марио Манджукич

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0. МАТЧ НЕ НАЧАЛСЯ.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне четвертьфинала чемпионата мира 2018 года Международная федерация футбола наказала одного из игроков сборной России.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияСочи
Объекты
сборная России по футболусборная Хорватии по футболу
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