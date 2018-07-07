Россия – Хорватия: обзор четвертьфинала ЧМ-2018

Сборная России в серии послематчевых пенальти проиграла команде Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2018 года. Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 2:2, а 11-метровые удары лучше удались "клетчатым", которые добыли победу – 4:3.

Игра выдалась невероятно драматичной. Хозяевам мундиаля удалось открыть счет благодаря шедевральному голу Дениса Черышева, на который хорваты ответили точным ударом Крамарича. После этого поединок перетек в дополнительное время, где экс-футболист киевского "Динамо" Домагой Вида, казалось, поставил соперника на колени. Однако бразильский легионер россиян Марио Фернандес сумел перевести игру в серию пенальти.

Вашему вниманию самые зрелищные моменты игры в Сочи.

Россия – Хорватия 2:2 (1:1, 0:0, 0:1, 1:0), по пенальти - 3:4

Голы: 1:0 – 31 Черышев, 1:1 – 39 Крамарич, 1:2 – 100 Вида, 2:2 – 115 Фернандес.

Россия – Акинфеев, Кутепов, Кудряшов, Фернандес, Игнашевич, Кузяев, Зобнин, Головин (Дзагоев, 102), Самедов (Ерохин, 54), Черышев (Смолов, 67), Дзюба (Газинский, 79).

Хорватия – Субашич, Ловрен, Стринич (Пиварич, 74), Врсалько (Чорлука, 97), Вида, Перишич (Брозович, 63), Ракитич, Модрич, Ребич, Крамарич (Ковачич, 88), Манджукич.

Серия пенальти: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4.

Предупреждения: Ловрен (35), Стринич (38), Вида (102), Газинский (109), Пиварич (114).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Англии обыграла команду Швеции и в третий раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу.