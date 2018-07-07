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Чемпионат мира 2018
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Россия вылетела с ЧМ-2018

16.6тЧитать новость на украинском

Сборная России проиграла Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу-2018. Встреча в Сочи на олимпийском стадионе "Фишт" завершилась в основное время 1:1, в экстра-таймах команды обменялись голами, а серию пенальти увереннее провели хорваты (4:3).

Хозяева с первых минут захватили инициативу, играя первым номером и высоко прессингуя защитников Хорватии, вынуждая их выносить мяч в центр поля.

Ближе к середине тайма хорваты пришли в себя и отодвинули игру от своих ворот. Лука Модрич, выступая главным дирижером своей команды, раз за разом разгонял атаку. Несколько острых пасов низом завершились опасными моментами у ворот Акинфеева.

Россия - Хорватия

Россия - Хорватия

Россия - Хорватия

Футболисты из Хорватии более рационально распоряжались мячом, показывая 64% владения, россияне же при первой возможности бежали к воротам Субашича.

На 31-й минуте игроки сборной России организовали быструю контратаку, которую великолепным ударом в девятку замкнул Денис Черышев.

Россия - Хорватия

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Забив гол, россияне отошли в защиту, за что были сразу наказаны. На 40-й минуте Манджукич как на тренировке вошел в штрафную соперника, так же легко навесил на Крамарича, а тот без проблем пробил Акинфеева.

Россия - Хорватия

Россия - Хорватия

Россия - Хорватия

Россия - Хорватия

После перерыва игра перевернулась. "Клетчатые" раз за разом накатывали атаки на ворота Акинфеева и на 60-й минуте упустили супершанс выйти вперед. Перишич воспользовался паникой в штрафной сборной России и пробивал сквозь защитников прямо под дальнюю штангу, но попал именно в нее.

Россия - Хорватия

Россия - Хорватия

Россия - Хорватия

Россия - Хорватия

Россия - Хорватия

Было заметно что игроки РФ "поплыли", но нокаутировать оппонентов хорваты не смогли.

К концу основного времени на поле шла уже равная борьба. Россия воспользовалась тем, что Хорватия большими силами ушла в атаку и создала несколько полумоментов, лишь однажды завершив их ударом по воротам.

Последние 5 минут второго тайма прошли в безрезультативном штурме ворот Акинфеева.

В дополнительное время бывший капитан киевского "Динамо" Домагой Вида вывел хорватов вперед. На 102-й минуте Игнашевич не достал мяч после подачи с углового и Домагой пробил головой прямо в угол.

Россия - Хорватия

Россия смогла отыграться за несколько минут до финального свистка. На 115-й минуте Дзагоев подал со штрафного на свободного Фернандеса, а тот пробил дальний угол, куда Субашич даже и не двинулся.

Серию послематчевых пенальти увереннее провели хорваты, которые и вышли в полуфинал.

Россия – Хорватия 2:2 (1:1, 0:0, 0:1, 1:0), по пенальти - 3:4

Голы: 1:0 – 31 Черышев, 1:1 – 39 Крамарич, 1:2 – 100 Вида, 2:2 – 115 Фернандес.
Россия – Акинфеев, Кутепов, Кудряшов, Фернандес, Игнашевич, Кузяев, Зобнин, Головин (Дзагоев, 102), Самедов (Ерохин, 54), Черышев (Смолов, 67), Дзюба (Газинский, 79).
Хорватия – Субашич, Ловрен, Стринич (Пиварич, 74), Врсалько (Чорлука, 97), Вида, Перишич (Брозович, 63), Ракитич, Модрич, Ребич, Крамарич (Ковачич, 88), Манджукич.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4
Предупреждения: Ловрен (35), Стринич (38), Вида (102), Газинский (109), Пиварич (114).

В 1/2 финала сборная Хорватии встретится с командой Англии, которая ранее уверенно обыграла Швецию.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияСочи
Объекты
сборная России по футболусборная Хорватии по футболу
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Beloous Iouri
Beloous Iouri
и на мельдоний бывает проруха
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andrei
andrei
Твари хохлятские, до чего ж вы ничтожны. Страна в ауте, все валится, людей на улицах отстреливают, цены на все растут. А им футбол интересен:-) Россия сделал гигантский прорыв. А вы с каждым днем все больше обсираетесь. Ненавижу вас, вашу страну, вашу нелепую мову.... Сдохли б вы все. Миру стало бы легче.
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andrei
andrei
Прокапало Ігор, Есть немного. Но я правда, ненавижу вас.
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1
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
andrei, бесноватый
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1
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Справедливости ради нужно сказать, что на Мундиале 2006 года, когда Украина дошла четвертьфинала, выглядела она почти так же как и рашка на этом. Не важно.
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