Россия вылетела с ЧМ-2018

Сборная России проиграла Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу-2018. Встреча в Сочи на олимпийском стадионе "Фишт" завершилась в основное время 1:1, в экстра-таймах команды обменялись голами, а серию пенальти увереннее провели хорваты (4:3).

Хозяева с первых минут захватили инициативу, играя первым номером и высоко прессингуя защитников Хорватии, вынуждая их выносить мяч в центр поля.

Ближе к середине тайма хорваты пришли в себя и отодвинули игру от своих ворот. Лука Модрич, выступая главным дирижером своей команды, раз за разом разгонял атаку. Несколько острых пасов низом завершились опасными моментами у ворот Акинфеева.

Россия - Хорватия

Россия - Хорватия

Россия - Хорватия

Футболисты из Хорватии более рационально распоряжались мячом, показывая 64% владения, россияне же при первой возможности бежали к воротам Субашича.

На 31-й минуте игроки сборной России организовали быструю контратаку, которую великолепным ударом в девятку замкнул Денис Черышев.

Россия - Хорватия

Забив гол, россияне отошли в защиту, за что были сразу наказаны. На 40-й минуте Манджукич как на тренировке вошел в штрафную соперника, так же легко навесил на Крамарича, а тот без проблем пробил Акинфеева.

Россия - Хорватия

Россия - Хорватия

Россия - Хорватия

Россия - Хорватия

После перерыва игра перевернулась. "Клетчатые" раз за разом накатывали атаки на ворота Акинфеева и на 60-й минуте упустили супершанс выйти вперед. Перишич воспользовался паникой в штрафной сборной России и пробивал сквозь защитников прямо под дальнюю штангу, но попал именно в нее.

Россия - Хорватия

Россия - Хорватия

Россия - Хорватия

Россия - Хорватия

Россия - Хорватия

Было заметно что игроки РФ "поплыли", но нокаутировать оппонентов хорваты не смогли.

К концу основного времени на поле шла уже равная борьба. Россия воспользовалась тем, что Хорватия большими силами ушла в атаку и создала несколько полумоментов, лишь однажды завершив их ударом по воротам.

Последние 5 минут второго тайма прошли в безрезультативном штурме ворот Акинфеева.

В дополнительное время бывший капитан киевского "Динамо" Домагой Вида вывел хорватов вперед. На 102-й минуте Игнашевич не достал мяч после подачи с углового и Домагой пробил головой прямо в угол.

Россия - Хорватия

Россия смогла отыграться за несколько минут до финального свистка. На 115-й минуте Дзагоев подал со штрафного на свободного Фернандеса, а тот пробил дальний угол, куда Субашич даже и не двинулся.

Серию послематчевых пенальти увереннее провели хорваты, которые и вышли в полуфинал.