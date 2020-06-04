Россия, Германия или Португалия: стало известно, где могут доиграть Лигу чемпионов

Михаил Морозов Футбол 12:10, 4.06.2020 Обновлено: 12:55, 4.06.2020

УЕФА раздумывает над возможностью проведения решающих поединков Лиги чемпионов в четырех городах Европы, которые расположены в радиусе 100 км.

Как сообщается в Twitter Bayern & Germany со ссылкой на издание Bild, ЛЧ может быть доиграна в формате мини-турнира, начиная со стадии четвертьфиналов. Заявку на проведение матчей уже подала Германия. Россия и Португалия также планируют предложить свои кандидатуры.

Лигу чемпионов могут доиграть в Германии, России или Португалии
Газета.Ру

В Германии поединки смогут принять Франкфурт, Майнц, Хоффенхайм и Дармштадт или Висбаден. Стадионы в этих городах находятся на необходимом расстоянии друг от друга.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что у Турции могут отобрать финал Лиги чемпионов из-за неудачных попыток стабилизировать ситуацию с коронавирусом в стране.

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