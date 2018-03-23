Бразилия унизила Россию в товарищеском матче

Сборная Бразилии по футболу в пятницу, 23 марта, забив за 14 минут три мяча, легко обыграла команду России. Товарищеский матч на стадионе "Лужники" в Москве завершился со счетом 3:0.

Бразильцы хорошо контролировали ситуацию, играли не в полную мощность. По точечным выстрелам "пентакампеонов" чувствовалось, что у гостей существует еще приличный запас в скорости.

Россия - Бразилия

За первый тайм бразильцы четыре раза точно били в створ, но легкие удары без проблем забирал Акинфеев. Россия несколько раз огрызнулась контратаками, не представляющих особой угрозы для Алиссона.

Россия - Бразилия

После перерыва Бразилия перестала быть вальяжной и лишь немного взвинтила темп, заставив сборную России сразу посыпаться в обороне. Создав за первые 10 минут три опаснейших момента, "кудесники мяча" легко открыли счет в игре.

Бразильские футболисты кроме скорости, добавили концентрации и индивидуальной работы с мячом и стали по-другому действовать на своих позициях. Паулиньо играл атакующего полузащитика, от которого шла основная угроза и на 63-й минуте заработал пенальти.

Хозяева ничего не могли противопоставить активной игре флангами сборной Бразилии, демонстрируя фирменный стиль команды Тито.

Разгром продолжился спустя 4 минуты, точным ударом Паулиньо, сделавшего счет 3:0.

Россия на 77-й минуте имела уникальную возможность забить хотя бы гол престижа, но не смогли занести мяч в пустые ворота.

Россия - Бразилия

Россия - Бразилия

Россия - Бразилия

Россия – Бразилия - 0:3

Голы: 0:1 – 53 Миранда, 0:2 – 62, пенальти Коутиньо, 0:3 – 66 Паулиньо.

Россия – Акинфеев, Гранат, Кутепов, Кудряшов, Комбаров (Жирков, 76), Головин, Самедов (Смольников, 80), Миранчук (Дзагоев, 53), Зобнин (Ерохин, 85), Глушаков (Миранчук, 64), Смолов (Заболотный, 71).

Бразилия – Алиссон, Миранда (Жеромел, 86), Марсело, Дани Алвес (Фагнер, 83), Тиаго Силва, Паулиньо (Ренато Аугусто, 71), Каземиро, Виллиан (Тайсон, 79), Коутиньо (Фред, 79), Дуглас Коста, Габриэл Жезус (Фирмино, 65).

Напомним, что перед матчам российским футболистам устроили настоящий допинг-марафон.