Россия – Бразилия: онлайн-трансляция товарищеского матча

Сборная России в очередном товарищеском матче накануне домашнего чемпионата мира по футболу 2018 года встретится с Бразилией. Команды сыграют на реконструированном стадионе "Лужники", который примет матч-открытие и финал Мундиаля, в пятницу, 23 марта.

"Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Бразилия. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

Отметим, что это будет уже шестая встреча команд между собой. До этого они один раз встречались на чемпионате мира и четырежды пересекались в товарищеских матчах. Очевидное преимущество на стороне "селесао", которая добыла три победы и два раза сыграла вничью.

Особо болезненным для россиян стало поражение в спарринге, который прошел в ноябре 1998 года. Тогда Бразилия на своем поле разгромила соперников со счетом – 5:1, хотя и этот счет не отражает того гигантского преимущества, которое было у хозяев поля.

А вот в последней встрече команд в марте 2013-го россияне были близки к исторической победе. После гола Файзулина они вели в счете вплоть до последней минуты матча, когда нападающий Фред все же сумел вырвать для бразильцев ничью.

Напомним, накануне матч с Бразилией сборной России устроили настоящую подставу, вызвав на пятичасовой допинг-контроль.

Товарищеский матч

Москва, стадион "Лужники"

Главный арбитр: Алексей Кульбаков (Беларусь)

Россия – Бразилия – 0:0

Как сообщал "Обозреватель", форму сборной России для чемпионата мира 2018 года люто обстебали в сети.