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17 ноября • обновлено в 12:22
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"Косоногие": сборную России загнобили за позор на Евро-2020

2.8т
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Безвольное поражение сборной России по футболу в матче отбора квалификации на чемпионат Европы-2020 вызвало шквал ярости среди местных болельщиков.

Россия - Бельгия

Россия - Бельгия

В интернете поклонники российской команды не стеснялись в выражениях, критикуя выступление футболистов.

"Настолько всё банально, медленно и примитивно! Ни тебе обводов, обострения , нестандартных действий. Складывается ощущение, что каждый старается поскорее избавиться от мяча. Никакой мысли!", "Это и есть истинный класс нашего футбола. Косоногие миллионеры бездарные", - писали юзеры.

Многие ограничились лишь оскорблениями, назвав такое выступление сборной позором.

"Косоногие": сборную России загнобили за позор на Евро-2020
"Косоногие": сборную России загнобили за позор на Евро-2020
"Косоногие": сборную России загнобили за позор на Евро-2020
"Косоногие": сборную России загнобили за позор на Евро-2020
"Косоногие": сборную России загнобили за позор на Евро-2020
"Косоногие": сборную России загнобили за позор на Евро-2020
"Косоногие": сборную России загнобили за позор на Евро-2020
"Косоногие": сборную России загнобили за позор на Евро-2020
"Косоногие": сборную России загнобили за позор на Евро-2020
"Косоногие": сборную России загнобили за позор на Евро-2020
"Косоногие": сборную России загнобили за позор на Евро-2020
"Косоногие": сборную России загнобили за позор на Евро-2020
Новости
Провал России: результаты отбора Евро2020 16 ноября

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 9-го тура отбора на Евро-2020 Россия - Бельгия состоялась в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и завершилась с счетом 1:4.

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Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Евро-2020
Место
Россия
Теги
сборная России по футболу сборная Бельгии по футболу
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Kaцaпы и косоногие и криворукие. Зато хитрожопые
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ничего удивительного у руцких руки и ноги заточены только под куй и берцы)))))))
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
О капитане сборной России по футболу Дзюбе. Да игры лев рассказывает, как он порвёт Бельгию, а после игры побитая собака рассказывает, почему её порвал лев.
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