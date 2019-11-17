"Косоногие": сборную России загнобили за позор на Евро-2020

Безвольное поражение сборной России по футболу в матче отбора квалификации на чемпионат Европы-2020 вызвало шквал ярости среди местных болельщиков.
Россия - Бельгия
В интернете поклонники российской команды не стеснялись в выражениях, критикуя выступление футболистов.
"Настолько всё банально, медленно и примитивно! Ни тебе обводов, обострения , нестандартных действий. Складывается ощущение, что каждый старается поскорее избавиться от мяча. Никакой мысли!", "Это и есть истинный класс нашего футбола. Косоногие миллионеры бездарные", - писали юзеры.
Многие ограничились лишь оскорблениями, назвав такое выступление сборной позором.
Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 9-го тура отбора на Евро-2020 Россия - Бельгия состоялась в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и завершилась с счетом 1:4.
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