Российскую команду унизили в Лиге чемпионов

Российский "Краснодар" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов потерпел разгромное поражение на выезде с греческим "Олимпиакосом" со счетом 0:4.

Поединок состоялся на поле стадиона "Георгиос Караискакис" в Пирее в среду, 21 августа.

Первый мяч был забит на 30-й минуте. Мигель Герреро получил пас на линии чужой штрафной от Георгиоса Масураса и исполнил классный удар точно в дальний угол ворот.

"Олимпиакос" разгромил "Краснодар" РИА Новости

Еще три гола были проведены в концовке встречи. Сперва дважды отличился Лазар Ранджелович, оба раза ему ассистировал Матье Вальбуэна, а точку на 89-й минуте поставил Даниэл Каштелу.

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"Олимпиакос" Греция — "Краснодар" Россия 4:0 (1:0, 3:0)

Голы: 1:0 - 30 Герреро, 2:0 - 78 Ранджелович, 3:0 - 85 Ранджелович, 4:0 - 89 Поденсе.

"Олимпиакос": Жозе Са, Эльабделлауи, Цимикас, Рубен Семеду, Мерья, Гильерме, Вальбуэна (Камара, 87), Масурас (Ранджелович, 76), Поденсе, Бухалакис, Герреро.

"Краснодар": Сафонов, Спайич, Рамирес, Фьолусон, Петров, Кабелла (Ольссон, 26), Камболов, Вандерсон, Вильена, Намли (Сулейманов, 59), Берг (Игнатьев, 69).

Ответный матч "Краснодар" и "Олимпиакос" сыграют 27 августа.

Отметим, что краснодарский клуб, который в этом году дебютирует в Лиге чемпионов, на предыдущей стадии совершил сенсационный камбэк в противостоянии с "Порту", когда после минимального поражения дома (0:1) россияне оказались сильнее соперника на выезде (3:2).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Лиге чемпионов состоялся невероятный матч с уникальной развязкой.

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