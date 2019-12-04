Российская футболистка Алена Трушкина погибла в результате ДТП на трассе Челябинск — Новосибирск

Находясь за рулем автомобиля "Kia Cerato", 22-летняя спортсменка не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовой автомобиль ГАЗ-3010 GA.

Вместе с Аленой ехало двое мужчин, один из которых был ее дядей. От полученных травм девушка и ее родственник погибли на месте. Второй мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, и был госпитализирован в состоянии комы. Однако, несмотря на усилия врачей, он скончался на следующий день после аварии. Водитель фуры не пострадал.

ИА "Башинформ"

"Иртыш" выражает искренние соболезнования родным и близким Алены. В такие моменты слова бессильны", — говорится в заявлении пресс-службы футбольного клуба, за который играла Трушкина.

Трушкина становилась призеркой студенческих турниров по футболу и мини-футболу, выступая за команду Сибирского федерального университета. Она также отметилась выступлениями в профессиональном футболе. В ее послужном списке — "Иртыш", "Уфа" и "Енисей".

Алена Трушкина

Алена Трушкина

Алена Трушкина

Алена Трушкина

Алена Трушкина

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в страшном ДТП погибла чемпионка по фитнес-бикини. По предварительным данным, машина вылетела на встречную полосу дороги и лоб в лоб столкнулась с другим авто.

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