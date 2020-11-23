Российского футболиста отстранили от игр в США за отказ встать на колено

25-летнего полузащитика техасского клуба "Остин Боулд" Валерия Сарамутина отстранили от игр команды после того, как он несколько раз отказался поддержать движение Black Lives Matter.

В интервью изданию "Спорт-Экспресс" футболист рассказал, что после окончания карантина у него начались проблемы. Перед одним из первых матчей все участники встали на одно колено, однако россиянин не захотел этого делать.

"Перед первым матчем после карантина все на поле встали на колено в поддержку движения Black Lives Matter. Я не встал, и ко мне у клуба возникли вопросы. Тренер говорил, что мне надо подумать над своим поведением. Состоялась беседа и с президентом (кстати, белым), он убеждал меня: "Пойми, это не для тебя, это проявление уважения". А я отвечал, что не понимаю, зачем это нужно делать", – вспомнил ситуацию Сарамутин.

Слова руководства на него не подействовали, и в одном из следующих поединков он снова не преклонил колено в поддержку Black Lives Matter, после чего Валерий больше не появлялся на поле.

"А с августа началась еще одна акция: на 8-й минуте матчи останавливали, все снова опускались на колено и ждали отметки в 8 минут 46 секунд – столько времени душили Джорджа Флойда. Она была впервые проведена 31 августа в матче с "Оклахомой", я на колено опять не встал. Меня после той игры отстранили, но только от матчей. То есть я продолжал ездить на тренировки, участвовал в двусторонках, со мной общались как ни в чем не бывало. Но в заявку на матч я больше ни разу не попал. Штрафов не выписывали – тренер мне объяснял, что я физически не готов играть. Но это чушь: примерно в то же время "Боулд" подписал контракт с футболистом, не игравшим около года, и тот сразу стал попадать в состав", – рассказал Сарамутин.

Отметим, что Валерий родился в 1995 году в Нью-Джерси, но в футбол начал играть в академии московского "Динамо" в 2012 году. В 2019-м он пополнил состав команды "Остин Боулд", которая выступает во втором по силе дивизионе США (USL).

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