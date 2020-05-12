Российского голкипера "Крыльев Советов" Евгения Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона рублей за критику действий правительства.

"Вы Фролова наказали на 1,4 миллиона рублей за правду (позорище, которое вам навязали из Кремля) после того, как получили подзатыльник аппарата. А кого и насколько накажете, когда клуб с такой армией болельщиков, городом, традициями, стадионом отправится в ФНЛ (второй по силе российский дивизион. – Ред.)?" – написал у себя в Instagram экс-футболист самарского клуба, а ныне известный блогер Евгений Савин.

Евгений Фролов УНИАН

Отметим, что после 22 туров "Крылья Советов" идут в зоне вылета из российской Премьер-лиги, имея в своем активе 22 очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фролов раскритиковал правительство России, сказав, что все законы, которые принимаются в стране, направлены на усиление контроля над людьми, и сравнил граждан РФ с рабами.

После этого "Крылья Советов" выступили с заявлением, в котором сообщили, что голкипер команды нарушил один из пунктов контракта и будет оштрафован руководством.