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12 мая • обновлено в 16:36
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Российского футболиста Евгения Фролова крупно оштрафовали за критику правительства – СМИ

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Российского голкипера "Крыльев Советов" Евгения Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона рублей за критику действий правительства.

"Вы Фролова наказали на 1,4 миллиона рублей за правду (позорище, которое вам навязали из Кремля) после того, как получили подзатыльник аппарата. А кого и насколько накажете, когда клуб с такой армией болельщиков, городом, традициями, стадионом отправится в ФНЛ (второй по силе российский дивизион – Ред.)?" – написал у себя в Instagram экс-футболист самарского клуба, а ныне известный блогер Евгений Савин.

Евгений Фролов

Евгений Фролов

УНИАН

МИНУТА ПРО МАТЬ ЕГО РУССКИЙ ФУТБОЛ ❗️❗️❗️ Из последнего выпуска с @a.sobolev97 ⠀ Ты можешь быть потенциально одним из лучших бомбардиров страны, но тебя отправят в аренды и потом ты загнёшься в ФНЛ или ПФЛ. И все потому, что ты не игрок АГЕНТА, который формирует команду 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ ⠀ Ни для кого не секрет, что практически все команды поделены между агентами куда заводятся СВОИ ИГРОКИ, а капуста делится между заинтересованными лицами ( спорт - дир клуба или министр спорта области / агент / иногда даже тренер ). И если бы за Соболева не заступился Губернатор, то он сейчас сгнил в Красноярске, а @fckssamara не получили 4.5 млн € ( надеюсь, хоть половина дойдёт до клуба ). ⠀ Яркий пример футбольного АБСУРДА и БЕСПРЕДЕЛА в нашем чемпионате. И как болельщик КС я хочу спросить: КОГДА ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ @azarov.life ??? ⠀ • Кто дает полномочия определенным лица собирать состав команды? Тратя бюджетные бабки ⠀ • 2 млрд бюджет Крыльев за этот год и команда идёт на предпоследнем месте 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ КТО ЗА ЭТО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ? ⠀ • Команда принадлежит ОБЛАСТИ и за последние 15 лет была несколько раз на грани банкротства, несколько раз вылетала в ФНЛ, а счетная палата говорит о беспорядке в трате бюджетного кэша. ⠀ • Вы Фролова @evgeniifrolov наказали на 1.4 млн. р за ПРАВДУ 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ ( ПОЗОРИЩЕ которое вам навязали из Кремля ) После того как получили ПОДЗАТЫЛЬНИК аппарата. А кого и насколько накажете когда клуб с такой армией болельщиков, городом, традициями, стадионом отправится в ФНЛ ????? ⠀ ДА, Губер волей случая принёс клубу несколько миллионов защитив игрока, а сколько СПИ@ДИЛИ И ОСВОИЛИ за десятилетия на клубе министр - спорта, спорт - диры ,разные дружественные агенты и др ??? ⠀ Скоро будет решение по возобновлению РПЛ. Ждём чем закончится сезон, но для меня ясно одно: любить клуб и приезжать в Самару - желание не пропадёт никогда, а ходить на футбол в Самаре - пропало. ⠀ Ссылка на выпуск - в профиле ⤴️⤴️⤴️ #КраСава

Публикация от КРАСАВА (@sava9)

Отметим, что после 22 туров "Крылья Советов" идут в зоне вылета из российской Премьер-лиги, имея в своем активе 22 очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фролов раскритиковал правительство России, сказав, что все законы, которые принимаются в стране, направлены на усиление контроля над людьми, и сравнил граждан РФ с рабами.

После этого "Крылья Советов" выступили с заявлением, в котором сообщили, что голкипер команды нарушил один из пунктов контракта и будет оштрафован руководством.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тег
ФК Крылья Советов
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