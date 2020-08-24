Российский журналист о Неймаре: сгусток пошлости, лжи и недостойного поведения

Известный российский журналист Алексей Андронов жестко прошелся по звезде "Пари Сен-Жермен" Неймару.

Соответствующее заявление представитель СМИ сделал в своем Telegram-канале. Он прошелся по стилю игры бразильца в финале Лиги чемпионов, в котором форвард часто симулировал нарушения правил, а также не реализовал убойный момент.

Андронов прошелся по Неймару в Telegram

"Не понимаю (и никогда не пойму) как можно симпатизировать Неймару. Какой-то сгусток пошлости, лжи и недостойного для спортсмена поведения. Просто противно смотреть на это", – написал Алексей.

Напомним, ПСЖ проиграл мюнхенской "Баварии" с минимальным счетом 0:1, пропустив единственный мяч от своего воспитанника.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Бавария" установила исторический рекорд в Лиге чемпионов, обыграв в финале французский клуб.