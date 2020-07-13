Российский журналист назвал плюс для "Динамо" в ничьей с "Александрией"

Александр Чеканов Футбол 21:40, 13.07.2020 Обновлено: 21:47, 13.07.2020

Российский комментатор Алексей Андронов назвал ничью киевского "Динамо" с "Александрией" хорошим фактором для столичной команды.

По мнению журналиста, необходимость обыгрывать "Зарю" в решающем матче за второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов только дополнительно мотивирует коллектив Алексея Михайличенко.

"Ничейный результат с "Александрией" может даже во благо "Динамо". С той точки зрения, что теперь с "Зарей" придется играть только на победу. Если бы "Динамо" удержало в Александрии победу, был бы какой-то соблазн в предстоящем матче с луганчанами играть на ничью. А сейчас такой возможности нет, и мне кажется такое, более однозначное позиционирование, для команды пойдет на пользу. Все понятно, что нужно выигрывать: и тренерам, и игрокам", – приводит слова Андронова "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" приняло решение продать лидера команды Виктора Цыганкова.

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