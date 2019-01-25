Российский защитник, игравший в "Днепре", попался на допинге

В российском спорте продолжаются скандалы, связанные с употреблением спортсменами запрещенных препаратов. На этот раз попался защитник команды "Псков-747" 39-летний Иван Ершов, игравший долгие годы за тульский "Арсенал".

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза с подачи российского антидопингового агентства дисквалифицировал игрока на 4 года. В сентябре 2018 года в крови футболиста были обнаружены запрещенные триметазидин и мельдоний, сообщает официальный сайт РФС.

Иван Ершов

Примечательно, что свою футбольную карьеру Ершов начинал в Украине. В 1997 году он выступал за днепропетровский "Дненпр-2", откуда и перебрался в Россию, где выступал за многие команды. но запомнился болельщикам, как один из лучших игроков тульского "Арсенала", забивший кстати первый гол команды в элитном дивизионе.

Теперь, после того, как 4-летняя дисквалификация вступила в силу, скорее-всего карьера возрастного футболиста подошла к концу.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший полузащитник краснодарской "Кубани" Дачан Варга рассказал, что во время его выступлений в России он ни разу не проходил тестов на допинг. При этом румынский футболист рассказал, как россияне пользуются мошенничеством, которое повышает выносливость. Но практически невозможно обнаружить допинг-офицерам.

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