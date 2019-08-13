Российский след: "Динамо" преследует роковая традиция перед матчем ЛЧ с "Брюгге"

В ближайшем матче "Динамо" встретится с бельгийским "Брюгге" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов в борьбе за путевку в групповой раунд. И расклады не в пользу киевлян.

Мало того, что команде Александра Хацкевича придется отыгрываться после поражения в первом матче, так и в целом "звезды на небе" не благоволят киевлянам. В последний раз "Динамо" успешно проходило отбор еврокубка после проигрыша в первом матче двухраундового противостояния... аж 15 лет назад.

В 2018-м "Динамо" не сумело пройти "Аякс" после поражения в первом матче плей-офф отбора Лиги чемпионов

Именно летом далекого 2004-го "Динамо" подобным образом в плей-офф квалификации ЛЧ прошло турецкий "Трабзонспор" - после 1:2 в Киеве была победа 2:0 в Турции. Команде помогла встряска между матчами в виде смены главного тренера (Йожефа Сабо сменил Алексей Михайличенко). С тех пор о камбеках киевляне позабыли - "бело-синие" попадали в группу ЛЧ/ЛЕ только когда побеждает в первом матче раунда, либо же напрямую с 1-го места в чемпионате.

После 2004-го "Динамо" еще дважды начинало двухматчевую дуэль с проигрыша, и оба раза проваливалось. В 2011-м была битва с российским "Рубином", которому "бело-синие" проиграли вчистую - 0:2 в Киеве и 1:2 в Казани лишь с голом Олега Гусева под конец игры. И в прошлом, 2018-м, "Динамо" в плей-офф отбора неудачно сразилось с "Аяксом" - после 1:3 в Амстердаме была безголевая ничья в Киеве.

Еще раз за этой время "бело-синие" стартовали в квалификации с ничьей - в 2005-м в печально-известном противостоянии со швейцарским "Туном" (2:2). Но после этого последовала громкая неудача - 0:1.

В последний раз "Динамо" успешно проходило квалификацию Лиги чемпионов аж 7 лет назад - в 2012-м. Тогда киевлянам удалось поочередно пройти голландский "Фейеноорд и немецкую "Боруссию" Менхенгладбах. После того были либо прямые попадания в групповой турнир с чемпионата, либо вылеты в квалификации от "Янг Бойс" или "Аякса".

В последний раз на данный момент "Динамо" играло в группе ЛЧ в сезоне 2016/17, когда сенсационно пробилось в 1/8-ю финала. Под руководством Сергея Реброва "бело-синие" вышли в плеф-офф в компании "Челси", "Порту" и израильского "Маккаби".

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом поединке с "Брюгге" в Бельгии "Динамо" уступило минимально 0:1, пропустив в первом тайме с пенальти.

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