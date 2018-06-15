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Чемпионат мира 2018
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Российский пропагандистский канал оконфузился с роликом к ЧМ-2018

3.1тЧитать новость на украинском

На российском пропагандистском "Первом канале" во время трансляции церемонии открытия чемпионата мира по футболу показали ролик из Москвы, в котором нарисовали вместо реальной картинки вымышленную.

Как сообщает "Дождь", вместо посольства Великобритании на Смоленской набережной показали собор Святого Феодора Ушакова, который находится в Саранске.

собор Святого Феодора Ушакова

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В трансляции также появилась стела "Освободителям Ростова", располагающаяся на самом деле на центральной площади Ростова-на-Дону.

Напомним, что власти Великобритании бойкотировали чемпионат мира в России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
Объект
видео
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"во время трансляции церемонии открытия чемпионата мира по футболу показали ролик из Москвы, в котором нарисовали вместо реальной картинки вымышленную." Это в очередной раз обосрались обозные пропагандоны:во-первых, это реальные объекты реальных городов, во-вторых, в этих городах пройдут матчи ЧМ, поэтому их и показали.Дб, б*я
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Русский Солдат
Русский Солдат
Че там со Скрипалями кстати никто не знает, а то ко мне его кот приходил, спрашивал?
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