Российский пропагандистский канал оконфузился с роликом к ЧМ-2018

На российском пропагандистском "Первом канале" во время трансляции церемонии открытия чемпионата мира по футболу показали ролик из Москвы, в котором нарисовали вместо реальной картинки вымышленную.

Как сообщает "Дождь", вместо посольства Великобритании на Смоленской набережной показали собор Святого Феодора Ушакова, который находится в Саранске.

собор Святого Феодора Ушакова

В трансляции также появилась стела "Освободителям Ростова", располагающаяся на самом деле на центральной площади Ростова-на-Дону.

Напомним, что власти Великобритании бойкотировали чемпионат мира в России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.