"Российский" поступок футболиста сборной Украины вызвал резонанс в сети: видеофакт

Футболист сборной Украины U-19 Георгий Цитаишвили, забив гол в ворота команды Франции на чемпионате Европы (2:1), отметил его жестом, повторяющим празднование лидера сборной России Артема Дзюбы.

На такой косплей обратил внимание у себя в Facebook известный украинский журналист Константин Андриюк и спровоцировал бурные споры у фанатов.

"Можно предположить, что для украинца Цитаишвили эталон футболиста - Дзюба. Не бельгиец де Брюйне, не хорват Модрич, не француз Мбаппе. Который всего лишь на год старше Цитаишвили, а уже чемпион мира и лидер взрослой сборной. Нет. Для украинца Цитаишвили, Дзюба ближе. Роднее. Милее. Если это и есть идеал футболиста Цитаишвили, то мне как-то неловко прогнозировать его футбольное будущее" - пишет Андриюк.

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В комментариях многие любители футбола предположили, что к Дзюбе этот жест не имеет никакого отношения, и таким образом 17-летний Георгий хотел поддержать украинских военных.

Напомним, что на ЧМ-2018 Дзюба после замены отчетливо и от души послал на три буквы тренера сборной России.