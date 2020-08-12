Российский чемпион ОИ призвал 'лупить как собак' митингующих в Беларуси

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко осудил протесты в Беларуси, разгоревшиеся после выборов президента.

Знаменитый россиянин с уверенностью заявил, что 90% митингующих – безголовая, проплаченная публика.

"Все орут, качают свои права. Конкретики нет. Если бы вышли на улицы со своими предложениями по реформам, было бы другое дело. На стражей порядка нападать нельзя. Я бы таких людей, которые нападают на полицейских, сажал бы на 15 лет. Наезжают на автомобилях. Будь моя воля, я с первой минуты этих беспорядков дал бы команду лупить, как собак. Если вы вышли на улицу – хорошо. Идите спокойно, поднимите транспаранты, напишите на них, в чём Лукашенко не прав", – сказал Тихонов в интервью championat.com.

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