Российский олигарх планирует купить "Карпаты"

Российский миллиардер Михаил Фридман изучает возможность покупки футбольного клуба "Карпата", сообщает фан-сайт львовского клуба со ссылкой на источники, приближенные к олигарху.

По информации ресурса, Фридман не против укрепить связь с родным городом, выкупив доли "Карпат" как у Петра Дыминского, так и Игоря Коломойского.

55-летний Фридман родился во Львове, был спонсором и инициатором основания "Альфа Джаз Фест" - музыкального фестиваля в самом центре города Льва.

Как сообщал OBOZREVATEL, сын российского олигарха решил завершить карьеру футболиста после позора в Лиге чемпионов.

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