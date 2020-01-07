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7 января • обновлено в 18:09
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Российский олигарх планирует купить "Карпаты"

1.8т
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Российский миллиардер Михаил Фридман изучает возможность покупки футбольного клуба "Карпата", сообщает фан-сайт львовского клуба со ссылкой на источники, приближенные к олигарху.

Российский олигарх планирует купить "Карпаты"

По информации ресурса, Фридман не против укрепить связь с родным городом, выкупив доли "Карпат" как у Петра Дыминского, так и Игоря Коломойского.

55-летний Фридман родился во Львове, был спонсором и инициатором основания "Альфа Джаз Фест" - музыкального фестиваля в самом центре города Льва.

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Как сообщал OBOZREVATEL, сын российского олигарха решил завершить карьеру футболиста после позора в Лиге чемпионов.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Михаил Фридман
Тег
ФК Карабах
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Потом и всю украину)))))
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Дудко Олег
Дудко Олег
Ничего не получится, Карпаты исторически принадлежат Венгрии, как и Лемберг Польше.
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