Российский комментатор: очень сомневаюсь, что "Динамо" достойно сыграет с "Барселоной"

Известный российский комментатор Алексей Андронов считает, что киевскому "Динамо" не удастся достойно выступить в выездном матче третьего тура Лиги чемпионов против "Барселоны".

Он напомнил о не самом удачном старте украинской команды в групповом турнире и заявил, что поединок против "сине-гранатовых" будет еще сложнее. Россиянин предсказал разгромную победу каталонцев с разницей в три мяча и больше.

"Киевское "Динамо" тяжелой игрой стартовало против "Ювентуса". Затем был не менее тяжелый матч против "Ференцвароша", хотя венгерский клуб считается чуть ли не самым слабым в Лиге чемпионов. Все закончилось ничьей. Это не идет ни в какое сравнение с тем, что "Динамо" ждет сейчас. "Барселона" злая, это понятно. Думаю, что она будет играть на вынос тела, чтобы успокоить публику. Президент ушел из команды. Ясно, что "Барса" однозначный фаворит. Фора (-2,5) с коэффициентом 1,82. При всем уважении к киевскому "Динамо", я очень сомневаюсь, что таким составом удастся достойно сыграть с "Барселоной"", – цитирует слова Андронова сайт "Рейтинг букмекеров".

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче против каталонского клуба, который состоится в среду, 4 ноября, "Динамо" не сможет рассчитывать на 12 футболистов из основной обоймы.