Российский комментатор о матче Украина – Испания: ну кайф же!

Российский комментатор Василий Уткин получил истинное удовольствие от матча сборной Украины с Испанией в Лиге наций.

В этом он признался в эфире своего YouTube-канала, комментируя игру команды Андрея Шевченко и сравнивая ее с российской, которая не смогла обыграть Венгрию и Турцию в дивизионе В турнира.

"Я смотрел игру украинцев, которые попали в дивизион А Лиги наций по итогам минувшего сезона, с Испанией. Ну кайф же, понимаете! Совсем другая история. Не нужно держаться за свое, не нужно пытаться усидеть на стуле. Просто бросается вызов, и ты играешь в свое удовольствие. Вообще Украина сначала пропустила семь от Франции, а затем взяла и обыграла Испанию. Вот это я понимаю приключение. Вот это впечатления!" – сказал Уткин.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики сборной России назвали позором игру своей команды в Лиге наций.