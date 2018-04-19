Российский клуб получит приличный бонус из-за футболиста сборной Украины

Российский клуб "Уфа" получит выплаты от "Манчестер Сити" в качестве чемпионского бонуса за полузащитника сборной Украины Александра Зинченко. Украинец до того, как подписать контракт с англичанами, выступал за команду из столицы Башкортостана.

"Денежный бонус за чемпионство "Манчестер Сити"? Это предполагается. Но пока давайте не будем об этом, так как есть некоторые нюансы. Могу сказать только, что мы планируем остаться в плюсе. Это – просто приятный бонус для нашего клуба. Мы со стороны клуба уже поздравили Сашу с чемпионством в АПЛ", - цитирует "Известия" генерального директора "Уфы" Шамиля Газизова.

Напомним, что 15 апреля Зинченко в составе "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии.

Футболист сборной Украины всего за сезон принял участие в более чем пяти матчах "Сити", что по регламентупозволяло ему получитьзолотые чемпионские медали.