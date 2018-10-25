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Российский клуб оштрафовали из-за оскорбительного баннера в адрес экс-динамовца

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Дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московский "Спартак" за оскорбительный баннер в адрес бывшего игрока киевского "Динамо" Романа Еременка. Столичному клубу придется заплатить 105 тысяч рублей за выходку своих фанатов.

Из них 80 тысяч "Спартаку" будет стоить нецензурное скандирование во время матча, а еще 25 – за баннер "Пудрило #26". Свое негодование болельщики выражали из-за того, что ранее финский футболист выступал за заклятых врагов команды – московское ЦСКА, сообщает Sport24.

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Напомним, что в 2016 году Роман Еременко был дисквалифицирован на два года из-за употребления наркотиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики трогательно поддержали Андрея Ярмоленко после травмы.

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