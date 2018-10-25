Российский клуб оштрафовали из-за оскорбительного баннера в адрес экс-динамовца

Дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московский "Спартак" за оскорбительный баннер в адрес бывшего игрока киевского "Динамо" Романа Еременка. Столичному клубу придется заплатить 105 тысяч рублей за выходку своих фанатов.

Из них 80 тысяч "Спартаку" будет стоить нецензурное скандирование во время матча, а еще 25 – за баннер "Пудрило #26". Свое негодование болельщики выражали из-за того, что ранее финский футболист выступал за заклятых врагов команды – московское ЦСКА, сообщает Sport24.

Тушино встретило Еременко как подобает! Видишь, Ромочка, тебе тут не рады. За это, конечно, мясу респект от меня лично летит. Им тоже неприятно, когда игрок сначала носит футболку коней, а потом переходит к свиньям. Такого быть НЕ должно. #Пудрило26 #РПЛ #СпартакАрсенал pic.twitter.com/gdQ6vULxhV — Maxim Matyushevskiy (@MMatyushevskiy) 21 октября 2018 г.

Напомним, что в 2016 году Роман Еременко был дисквалифицирован на два года из-за употребления наркотиков.

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