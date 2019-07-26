Российский клуб опозорился в дебютном матче Лиги Европы

Футбольный клуб "Арсенал" из Тулы, уступив в первом матче квалификационного раунда Лиги Европы бакинскому "Нефчи"–0:1, стал первой российской командой проигравшей азербайджанцам в еврокубках.

Для "Арсенала" этот матч стал дебютным в еврокубках. Клуб занял шестое место в чемпионате России-2018/2019 и получил право начать выступление в Лиге Европы, где сразу же потерпел унизительное поражение на глазах своих болельщиков.

"Арсенал" - "Нефчи" - 0:1 ФК "Арсенал" Тула

Ответная игра состоится 1 августа на "Баксель Арене" в Баку.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная России по баскетболу проиграла команде Швеции в матче за 5-8-е места чемпионата Европы-2019. Встреча в Белграде завершилась со счетом 52:57.

Это позорное поражение лишило российскую команду шансов на участие в квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио.

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