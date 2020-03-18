Российский футболист, вылечившийся от коронавируса, откровенно высказался о болезни

Футболист любительской команды "Мегамужики" и работник РФС Давид Беров до сих пор находится в шоке от того, насколько информация о коронавирусе в СМИ отличается от того, что он пережил.

"Меня до сих пор изумляет несоответствие пережитой мною инфекции тому, что о ней говорят, и всем тем мерам, которые, как мы все видим, принимаются на государственном уровне в Китае, Европе, а теперь и в России. Мне кажется, что у меня была простая простуда, и больше ничего. В принципе, я до сих пор абсолютно не понимаю, чем я переболел. Ведь были же у меня и отрицательные результаты в тестах на коронавирус", – цитирует слова Берова информагентство Lenta.ru.

Давид Беров Lenta.ru

Он также заявил, что его пример не должен вводить людей в заблуждение, поскольку его случай может отличаться от других.

"В то же время я не могу и не стану говорить, что не нужно так уж сильно переживать из-за этого вируса. Моя история – это только моя история, но, возможно, глядя на меня, кто-то успокоился", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине количество зараженных коронавирусом увеличилось до 14 человек, двое из них умерли.

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