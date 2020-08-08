Российский футболист "Валенсии" отказался возвращаться в РФ – СМИ

Максим Иншаков Футбол 14:39, 8.08.2020

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев отказался от перехода в один из российских клубов, сообщает Superdeporte.

29-летний хавбек не захотел выступать в России: предложение игроку сделали столичные "Спартак" и ЦСКА. Черышев намерен остаться в Испании. Отмечается, что он рассчитывает закрепиться в составе при новом наставнике "Валенсии" Хави Грасии.

Также интерес к Черышеву приписывали санкт-петербургскому "Зениту". Отец футболиста Дмитрий Черышев эту информацию опроверг.

В минувшем сезоне Черышев принял участие в 31 матче команды и отметился тремя забитыми мячами. Россиянин — воспитанник мадридского "Реала", провел всю карьеру в Испании.

Напомним, что несколько лет назад из-за Черышева мадридский "Реал" исключили из Кубка Испании.

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