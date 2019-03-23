Российский футболист угодил в скандал в самолете: что произошло

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов поругался с болельщиком во время перелета на матч сборной России. Фанат наехал на российского футболиста, который после завоевания чемпионства России 2017/18 скандировал матерную кричалку в адрес "Спартака".

Баринов оправдался за свое поведение, сказав, что уже опубликовал свои извинения на странице в Instragram. Однако на этом перепалка футболиста и болельщика не закончилась. В итоге в конфликт мужчин пришлось вмешаться стюардам, сообщает Спорт-Экспресс.

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Дмитрий Баринов ФК Локомотив

Как сообщал OBOZREVATEL, перспективный российский хоккеист Ярослав Косов угодил в громкий скандал. Спортсмен устроил дебош в одной из гостиниц Казани, за что его выставили из его нынешнего клуба – "Нефтехимика". Хоккеист в состоянии алкогольного опьянения отметился хулиганской выходкой.

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