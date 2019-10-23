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23 октября • обновлено в 22:24
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Российский футболист сварился заживо в полиции: появилось видео из камеры

4.6т Читать материал на украинском

В сети появилось видео из камеры в полиции Калининграда, куда был доставлен 36-летний футболист Иван Вшивков, игравший за любительский клуб "Прогресс" (Черняховск).

Спортсмен был задержан 22 октября правоохранительными органами в пьяном виде за мелкое хулиганство. Как заявляют полицейские, в отделении спортсмен вел себя неадекватно, дебоширил и сломал камеру видеонаблюдения, после чего сорвал радиатор отопления и обварился кипятком. Задержанный скончался в больнице от термических ожогов.

На видео видно, как Вшивков напал на сокамерника, затем попытался выбить дверь, а потом бутылкой сломал видеокамеру.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 26 августа в поселке Витязево под Анапой полицейские изнасиловали волейболистку, выступающая за команду Московской области в финале соревнований России по пляжному волейболу. Два сотрудника полиции застали ее вместе с молодым человеком на пляже. Его отпустили, а ее, запугав постановкой на учет в отделе по делам несовершеннолетних, вынудили вступить в сексуальную связь.

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Место
Россия Калининград
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