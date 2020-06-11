Главная Новости
11 июня • обновлено в 21:08
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Российский футболист Иван Вшивков сварился заживо в полиции: появилось новое видео из камеры

9.9т
Читать материал на украинском

В сети появилось новое видео из камеры в полиции Калининграда, где погиб 36-летний футболист Иван Вшивков, игравший за любительский клуб "Прогресс" (Черняховск).

Спортсмен был задержан 22 октября правоохранительными органами в пьяном виде за мелкое хулиганство.

На видео, которое опубликовал Telegram-канал Baza видно, что погибший сам оторвал батарею отопления и камеру начало заливать кипятком. По мнению следствия, полицейские знали, что камеру заливает и полчаса не выпускали оттуда Вшивкова. На следующий день он скончался от ожогов.

По этому делу задержаны двое полицейских, СК возбудил дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось видео из камеры наблюдения, которое было установлено под потолком камеры следственного изолятора.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Россия Калининград
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
31
Смешно
2
Интересно
13
Печально
6
Трэш
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 070.

    Вылечились: 13 141. Умерли: 854.

  • В мире заболели более 7,4 млн человек, погибли – больше 416 тысяч.

  • Шмыгаль назвал условие ужесточения карантина в Украине.

  • Инфекционист предупредил о резком росте количества больных COVID-19 в Украине и дал прогноз на июнь.

  • Назван главный способ передачи коронавируса – на него приходится 90% случаев.

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Hellraisers
VS
North
Победа North с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
Heroic
VS
Singularity
Победа Heroic с форой в -5,5 раунда на второй карте
1.80 Сделать ставку
forZe
VS
Sprout
Победа forZe
1.70 Сделать ставку
HAVU
VS
Virtus.pro
Тотал больше 2,5 карт
1.98 Сделать ставку
FaZe
VS
NiP
Тотал больше 2,5 карт
1.87 Сделать ставку
Бавария
VS
Боруссия М
Боруссия М с форой (+1.5)
1.92 Сделать ставку
Фортуна
VS
Боруссия Д
Тотал больше 3
1.75 Сделать ставку
Падерборн
VS
Вердер
Победа Вердера с форой (0)
1.68 Сделать ставку
Вольфсбург
VS
Фрайбург
Тотал меньше 3
1.65 Сделать ставку
Espada
VS
NaVi Junior
Победа Espada с форой в -1,5 карты
1.52 Сделать ставку