В сети появилось новое видео из камеры в полиции Калининграда, где погиб 36-летний футболист Иван Вшивков, игравший за любительский клуб "Прогресс" (Черняховск).

Спортсмен был задержан 22 октября правоохранительными органами в пьяном виде за мелкое хулиганство.

На видео, которое опубликовал Telegram-канал Baza видно, что погибший сам оторвал батарею отопления и камеру начало заливать кипятком. По мнению следствия, полицейские знали, что камеру заливает и полчаса не выпускали оттуда Вшивкова. На следующий день он скончался от ожогов.

По этому делу задержаны двое полицейских, СК возбудил дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось видео из камеры наблюдения, которое было установлено под потолком камеры следственного изолятора.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!