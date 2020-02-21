Российский футболист-фанат Путин получил тяжелейшую травму спустя три дня после трансфера

Российский футболист Дмитрий Тарасов получил тяжелейшую травму спустя три дня после подписания контракта с казанским "Рубином".

Полузащитник, который известен своей ярой поддержкой президента Владимира Путина, сломал ногу, сообщает сайт казанского клуба. При этом сроки восстановления игрока пока что остаются неизвестными. У Тарасова диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.

Дмитрий Тарасов ФК "Рубин"

32-летний футболист присоединился к "Рубину" в январе и работал вместе с командой в течение трех сборов, а контракт подписал 18 февраля. Последним клубом Тарасова до "Рубина" был "Локомотив", который он покинул летом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Тарасов угодил в грандиозный скандал, после того, как неудачно пошутил о коронавирусе.

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