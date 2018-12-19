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Под давлением ФИФА: российский футбол избавился от Мутко

1.3тЧитать материал на украинском

Бывший министр спорта России Виталий Мутко, работающий в настоящий момент в должности вице-премьера правительства РФ, сложил свои полномочия на посту президента Российского футбольного союза (РФС).

Под давлением ФИФА: российский футбол избавился от Мутко

Исполняющим обязанности президента организации до конференции РФС будет глава российской Премьер-лиги Сергей Прядкин.

Напомним, что самый любимый спортивный политик Путина приостановил работу в Российском футбольном союзе в декабре 2017 года на фоне допингового скандала Олимпийских игр-2014 в Сочи. Исполняющим обязанности главы РФС стал председатель совета директоров петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Дюков.

ФИФА не устраивал временный статус Алаева и организация потребовала выбрать нового президента.

Ранее Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил Мутко от Олимпиад, назвав чиновника главным организатором допинг-системы в России.

Также появилась информация, что Кремлевские спецслужбы "крышуют" допинг спортсменов в России. После этого Виталий Мутко заявил, что готов понести личную ответственность из-за этого скандала.

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Pooh Vini
Pooh Vini
А мог бы ещё на поле выйти,шо творят!?))
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