Под давлением ФИФА: российский футбол избавился от Мутко

Бывший министр спорта России Виталий Мутко, работающий в настоящий момент в должности вице-премьера правительства РФ, сложил свои полномочия на посту президента Российского футбольного союза (РФС).

Исполняющим обязанности президента организации до конференции РФС будет глава российской Премьер-лиги Сергей Прядкин.

⚡Виталий Мутко покидает пост президента Россйского футбольного союза pic.twitter.com/JfOM1QDc2k — РФС (@official_rfs) 19 декабря 2018 г.

Напомним, что самый любимый спортивный политик Путина приостановил работу в Российском футбольном союзе в декабре 2017 года на фоне допингового скандала Олимпийских игр-2014 в Сочи. Исполняющим обязанности главы РФС стал председатель совета директоров петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Дюков.

ФИФА не устраивал временный статус Алаева и организация потребовала выбрать нового президента.

Ранее Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил Мутко от Олимпиад, назвав чиновника главным организатором допинг-системы в России.

Также появилась информация, что Кремлевские спецслужбы "крышуют" допинг спортсменов в России. После этого Виталий Мутко заявил, что готов понести личную ответственность из-за этого скандала.