Российский экс-футболист о провале РФ в еврокубках: показали, что наш чемпионат – просто ноль

Бывший российский футболист Владимир Пономарев обрушился с критикой на представителей страны в еврокубках.

В комментарии Чемпионат.com экс-игрок ЦСКА высмеял выступления армейцев, "Локомотива", "Краснодара" и "Зенита", которые не смогли добыть ни одной победы в 12 матчах в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

"Стыдно за всех! Показали, что наш чемпионат – просто ноль. Как можно нормально на такое реагировать? "Зенит" проигрывает "Брюгге", "Локомотив" тоже никакой. Что касается "Краснодара", думал, что они будут сопротивляться, но тоже сдались. Не знаю, есть ли еще такой слабый чемпионат на территории Европы, если только где-нибудь в Молдове", – сказал Пономарев.

Как сообщал OBOZREVATEL, луганская "Заря" потерпела третье подряд поражение на групповом этапе Лиги Европы, проиграв АЕКу.