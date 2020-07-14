Российский арбитр ударил футболиста по лицу и спровоцировал потасовку

Во время товарищеского матча между командами Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) России московским "Сахалинцем" и махачкалинским "Легионом" между помощником главного арбитра и игроком столичной команды произошел конфликт.

Капитан "Сахалинца" и боковой судья подошли друг к другу вплотную, после чего последний ударил футболиста по лицу, спровоцировав потасовку. На видео, опубликованном в Twitter SoccerFootball также видно, как этот же арбитр пользуется своим телефоном прямо во время игры.

Как сообщает издание СпортЭкспресс, глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что судья понесет самое жесткое наказание за свои действия – вплоть до пожизненной дисквалификации.

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольный матч молодежного первенства России между "Тамбовом" и "Крыльями Советов" завершился массовой дракой.