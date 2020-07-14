Российский арбитр объяснил, почему ударил футболиста по лицу

Михаил Морозов Футбол 15:13, 14.07.2020

Помощник главного арбитра на товарищеском матче между двумя клубами ПФЛ России московским "Сахалинцем" и махачкалинским "Легионом" Сергей Тумасов объяснил, почему ударил игрока столичной команды Гоги Шонию.

"К этой ситуации привело неадекватное поведение игрока "Сахалинца". У них звездная команда блогеров, они все делают для пиара, пытаются проявить себя. Шония с самого начала игры нарывался и провоцировал меня, оскорблял. А сама стычка произошла уже после финального свистка", – цитирует слова Тумасова издание "СпортЭкспресс".

Отметим, что "Сахалинец" был основан в 2020 году, а свой первый матч в истории команда провела 7 июля. Ее создал российский блогер Михаил Литвин.

Как сообщал OBOZREVATEL, арбитр Сергей Тумасов ударил игрока "Сахалинца" Гоги Шонию по лицу, спровоцировав потасовку. Его могут наказать пожизненной отстранением от футбола.

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