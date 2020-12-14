Российских болельщиков приговорили к тюрьме за драку на Евро-2016 во Франции

Французский суд приговорил двух болельщиков сборной России Михаила Ивкина и Павла Косова к тюремным срокам за избиение фаната английской команды во время Евро-2016.

Как сообщает издание Sport24, первый получил три года тюрьмы, а второй – десять. Оба они более двух с половиной лет находились в предварительном заключении, поэтому Ивкин уже на следующей неделе сможет вернуться в РФ. Ему на десять лет запретили въезд во Францию. Отмечается, что изначально прокурор требовал приговорить Косова к 15 годам тюрьмы, а его соотечественника – на 5.

Напомним, что перед матчем первого тура чемпионата Европы между Англией и Россией в Марселе фанаты обеих сборных устроили массовые беспорядки. В ходе них Ивкин и Косов напали на Эндрю Беча и избили его до состояния комы. После выхода из нее англичанина частично парализовало.

На том чемпионате Европы сборная РФ вылетела уже на групповом этапе, заняв последнее место в своем квартете. Англичане вышли в плей-офф, где сенсационно проиграли Исландии в 1/8 финала.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики приняли участие в большом количестве драк во время Евро-2016, а во время матча с Англией они устроили потасовку прямо на трибунах.