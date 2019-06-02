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Российские комментаторы испугались Украины на финале Лиги чемпионов - видеофакт

6.5тЧитать материал на украинском

Российские комментаторы телеканала "Матч ТВ" Сергей Кривохарченко и Роман Гутцайт побоялись назвать гражданство украинских скрипачек Asturia Girls, которые исполнили гимн Лиги чемпионов перед финальным матчем.

Во время торжественной церемонии выхода команд на поле журналисты не стали говорить из какой страны девушки.

"Прямо сейчас, электронный струнный квартет Asturia [тут комментатор сделал паузу, умолчав, что музыкантки из Украины], исполнит главную мелодию этого вечера", - заявил Гутцайт.

Новости
Тоттенхэм - Ливерпуль: видеообзор финала Лиги чемпионов

Как сообщал OBOZREVATEL, финальный матч Лиги чемпионов сезона 2018/2019 между английскими "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" прошел в Мадриде и завершился со счетом 2:0 в пользу "красной" команды.

Во время матча случился курьезный инцидент. На поле выбежала полуголая пышногрудая болельщица.

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Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионов
Место
ИспанияМадрид
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Иванов Петр
Иванов Петр
"испугались Украины на финале Лиги чемпионов"-обоз, когда начнёте дружить с мозгом?
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леня зе
леня зе
та нормальное название для украинских музыкантов -austria girls
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Иванов Петр
Иванов Петр
Вна404- это не страна, потому и не сказали.
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