Российские клубы показали худший результат в истории на групповом этапе еврокубков

Российские футбольные клубы добыли всего одну победу в 24 матчах групповой стадии Лиги Европы и Лиги чемпионов, что является худшим показателем в истории.

РФ в самом престижном европейском клубном турнире представляли сразу три команды – московский "Локомотив", санкт-петербургский "Зенит" и "Краснодар".

Удивительно, но единственную победу, а с ней и путевку в 1/16 финала Лиги Европы, добыл дебютант ЛЧ "Краснодар". В пятом туре на своем поле россияне переиграли французский "Ренн".

В свою очередь чемпион России "Зенит", проиграв пять матчей и добыв одну ничью, второй год подряд стал единственным представителем первой корзины посева ЛЧ, который досрочно завершил еврокубковый сезон.

Московский же "Локомотив" сумел добыть три ничьи в группе с "Баварией", "Атлетико" и "Зальцбургом".

В Лиге Европы московский ЦСКА стал первым в истории российским клубом, который не выиграл ни одной игры на стадии группового этапа турнира. Армейцы заняли последнее место в квартете с загребским "Динамо", австрийским "Вольфсбергом" и нидерландским "Фейеноордом".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали всех потенциальных соперников во 1/16 финала Лиги Европы.