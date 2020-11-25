Российские футбольные клубы обновили исторический антирекорд в еврокубках

Во вторник, 24 ноября, российские футбольные клубы продлили свою безвыигрышную серию в еврокубках до 14 матчей после поражений "Краснодара" от "Севильи" (1:2) и "Зенита" от "Лацио" (1:3).

Как сообщает издание Rusfootball.info, ранее антирекорд для команд из РФ равнялся восьми поединкам без побед в сезоне 2002/03. Тогда московские "Локомотив" и "Спартак" сумели заработать первые три очка только в девятой игре, которая состоялась в пятом туре Лиги чемпионов.

В среду, 25 ноября, "железнодорожники" могут продолжить неутешительную для России серию, если не сумеют победить "Атлетико" в Мадриде. Хороший шанс, чтобы прервать ее, имеет ЦСКА, который в четверг, 26 ноября, на своем поле встретится с "Фейеноордом". В последний раз команда из РФ выигрывала в еврокубках 30 сентября 2020 года, когда "Краснодар" одолел ПАОК (2:1) в квалификации ЛЧ.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны все результаты матчей Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник, 24 ноября.