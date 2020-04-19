Российские футболисты в разгар пандемии устроили вечеринку с алкоголем и показали видео

Бразильский полузащитник "Краснодара" Вандерсон устроил вечеринку в собственном доме во время карантина.

Футболист вместе с гостями, среди которых был одноклубник и соотечественник Вандерсона Кайо, употреблял алкоголь, вдыхал непонятный газ из воздушного шарика, а также курил кальян. Все это хавбек российской команды показывал во время прямого эфира в Instagram, сообщает metaratings.ru.

"Игроки находятся на карантине в своих домах. У нас нет информации об этой ситуации", – прокомментировали инцидент в пресс-службе "быков".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на карантине футболист "Манчестер Сити" Кайл Уокер устроил вечеринку с двумя проститутками