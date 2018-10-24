Российские футболисты разбились в смертельном ДТП на Кубани

В России футболисты из любительских клубов Краснодарского края попали в смертельное ДТП. Трагедия произошла на 34 километре трассы "Темрюк – Краснодар – Кропоткин", когда компания спортсменов возвращалась домой с игр.

20-летний житель Темрюкского района, управляя автомобилем ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем "Форд-Мондео", которым управлял 41-летний житель Севастополя, сообщают Кубанские новости.

На месте происшествия от полученных травм скончались водитель российской легковушки и два его пассажира: одному было 25 лет, а другому - 20 лет.

Третий пассажир ВАЗ-2107, 21-летний житель Краснодара получил множественные тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Также госпитализирован и водитель иномарки, у него диагностированы сотрясение головного мозга, перелом ноги, ушибы.

ДТП Кубанские новости

ДТП Кубанские новости

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