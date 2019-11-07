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7 ноября • обновлено в 22:59
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Российские болельщики устроили погром перед матчем с командой Реброва

1.7т Читать материал на украинском

Фанаты московского ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште перед матчем Лиги Европы с венгерским "Ференцварошем", который тренирует украинец Сергей Ребров.

В городе произошла серия драк между ультрас, причем на подмогу россиянам прибыли группировки из Польши, Болгарии и Сербии. В столице Венгрии в усиленном режиме работает полиция, было ограничено движение наземного транспорта

После трех туров ЦСКА занимает последнее место в группе H, не набрав ни одного очка. Первое место занимает "Эспаньол" с семью очками, второе — "Лудогорец" (шесть очков), третье — "Ференцварош" (четыре очка).

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Как сообщал OBOZREVATEL, 24 октября поединок "Ференцвароша" в 3-м туре группового этапа Лиги Европы против шестикратного чемпиона России завершился со счетом 1:0 в пользу венгров.

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Тема
Лига Европы
Место
Венгрия Будапешт
Тег
ФК Ференцварош
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"...причем на подмогу россиянам прибыли группировки из Польши, Болгарии и Сербии." А братья были?
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2
1
Чан Джеки
Чан Джеки
пущай венгры увидят и вспомнят руззький мир 1956 года.и еще незабудте своего премьера поцеловат ь .который так любит путина и его деньги.
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0
3
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Чан Джеки, командовать привык нацист? Без твоих соплей сами решат что делать.
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