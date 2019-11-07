Российские болельщики устроили погром перед матчем с командой Реброва

Фанаты московского ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште перед матчем Лиги Европы с венгерским "Ференцварошем", который тренирует украинец Сергей Ребров.

В городе произошла серия драк между ультрас, причем на подмогу россиянам прибыли группировки из Польши, Болгарии и Сербии. В столице Венгрии в усиленном режиме работает полиция, было ограничено движение наземного транспорта

После трех туров ЦСКА занимает последнее место в группе H, не набрав ни одного очка. Первое место занимает "Эспаньол" с семью очками, второе — "Лудогорец" (шесть очков), третье — "Ференцварош" (четыре очка).

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 октября поединок "Ференцвароша" в 3-м туре группового этапа Лиги Европы против шестикратного чемпиона России завершился со счетом 1:0 в пользу венгров.

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